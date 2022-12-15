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15 декабря, 14:15

Кормье рассказал, почему Пимблетта нельзя сравнивать с Конором

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) уверен, что у Конора Макгрегора (22-6) была гораздо более серьезная оппозиция в начале его карьеры в UFC, чем у Пэдди Пимблетта (20-3).

«Я удивляюсь, когда его (Пимблетта. — Прим."СЭ») сравнивают с Макгрегором, — сказал Кормье на шоу DC & RC. — В своем четвертом поединке в UFC Макгрегор победил Дастина Порье, а потом — Макса Холлоуэя. После поражения от Конора Макс выиграл 12 боев подряд и стал чемпионом UFC. Нам нельзя сравнивать достижения Конора и Пэдди.
Никто не идет по пути Макгрегора. Нам нужно перестать сравнивать всех проспектов с Макгрегором. Конор был на гораздо более высоком уровне, он гораздо раньше поднялся на вершину".

Пимблетт победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

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