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Сегодня, 06:55

Кормье рассказал, почему у Перейры больше шансов победить Блаховича, чем у Адесаньи

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что экс-чемпиону полутяжелого веса Яну Блаховичу (29-9) будет тяжело победить экс-чемпиона в среднем весе Алекса Перейру (7-2).

«Ян Блахович обладает не только нокаутирующей силой, но и способностью повалить вас на землю и измотать. Он настолько тяжел сверху, что может сильно измотать Алекса Перейру. За то короткое время, что Перейра сделал, ему еще не приходилось иметь дело с более крупным и сильным грэпплером. Говорю ли я, что он не готов к этому? Нет.

Когда Израэль Адесанья дрался с Яном Блаховичем, Иззи позволил себя повалить, и именно поэтому он проиграл бой. Иззи весил 89 килограмм, а Перейра будет большим, тяжелым. Я готов поспорить, что он будет весить около 100 килограмм, когда выйдет в октагон, так что можно предположить, что дополнительные габариты помогут ему в защите от тейкдаунов», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Блахович и Перейра подерутся в со-главном событии UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Алекс Перейра
Даниэль Кормье
Ян Блахович
ММА
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