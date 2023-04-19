Кормье выделил главное новшество Холлоуэя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что экс-чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй (24-7) стал гораздо более терпеливым в клетке.

«Самое главное, что я заметил в Максе в бою с Алленом — это то, что он стал спокойнее. Он показал, что он все еще совершенствуется и становится лучше. Он не был опрометчив. Макс забыл об осторожности только в последние 10 секунд боя», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Холлоуэй победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.