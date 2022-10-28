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ММА

Сегодня, 10:51

Кормье высмеял Махачева за уверенность в победе над олимпийским чемпионом Барроузом

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ныне аналитик и комментатор Даниэль Кормье оценил борцовские навыки Ислама Махачева, высмеяв россиянина за уверенность в победе над олимпийским чемпионом 2012 года по вольной борьбе американцем Джорданом Барроузом.

«Этого парня [Махачева] так трудно повалить на землю, несмотря на проход в ноги, — сказал Кормье на видео, опубликованном на своем ютуб-канале. — А теперь он [Махачев] сошел с ума, говоря: «Приведите мне Джордана Барроуза и всех этих парней». Но эти ребята разорвали бы его на части. Меня не волнует, насколько он хорош в борьбе в ММА, но Ислам не победит Джордана Барроуза. И я постоянно говорю им об этом».

На турнире UFC 282, который проходил 22 октября в Абу-Даби, Махачев удушающим приемом выиграл у бразильца Чарльза Оливейры и стал чемпионом легкого дивизиона.

Даниэль Кормье
Джордан Барроуз
Ислам Махачев
UFC
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