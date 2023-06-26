Даниэль Кормье: «Топурии можно сразу дать бой за титул»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) высоко оценил навыки грузинского бойца Илии Топурии (14-0).

«Я не против того, чтобы он [Топурия] сразу вышел на титульный бой, — сказал Кормье на ESPN. — Он готов. Этот парень демонстрировал свою физическую форму [в бою с Эмметом] на протяжении 25 минут, он показал, что способен конкурировать во всех аспектах, и он действительно доминировал. Бой между ним и Яиром [Родригесом] с технической точки зрения получился бы просто сумасшедшим. После этого боя мы увидим фантастический поединок между ним и Волкановски.

Он молод, ему 25 лет, он мало дрался. Он спокоен, собран, его поведение вне октагона отлично передается в октагоне. Он работает в высокой защите, готовит атаки, не устает. Он — боец нового поколения".

Топурия победил Джоша Эммета (18-4) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня в Джексонвилле, США.