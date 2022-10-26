Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:09

Кормье заявил, что Петр Ян может покинуть UFC

Анна Горшкова
Корреспондент
Петр Ян и Шон О`Мэлли.
Фото Reuters
Telegram Новости

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) сообщил, что российский боец Петр Ян (16-4) может покинуть UFC.

«Петр Ян настолько разочарован судейским решением, что я слышал, что этот парень может рассмотреть предложения из других лиг. Потому что он не чувствует поддержки со стороны лиги. Это сумасшествие», — сказал Кормье на YouTube-канале ESPN MMA.

Ян проиграл Шону О'Мэлли (16-1) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ян проиграл второй поединок подряд. Всего на счету россиянина 16 побед и 4 поражения.

Даниэль Кормье
Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
1
0
Читайте также
Норвежцы в шоке от допуска Непомнящего на ЧМ по шахматам Фишера. Чем они недовольны?
Ничушкин забил в победном матче «Колорадо» против «Рейнджерс»
В МИД РФ подтвердили опасения о сценарии с «грязной бомбой»
СМИ указали на грозящую лишить Киев поддержки Запада ошибку Зеленского
Замкомандира расчета РСЗО «Ураган» уничтожил от 100 целей в зоне СВО
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Менеджер Яна сообщил, что Петр не планирует уходить из UFC
Махачев вернулся в Россию и встретился с отцом. Видео
Шон О'Мэлли: «Только что пересмотрел бой с Яном. Я победил»
Майкл Биспинг: «Не считаю, что Яна ограбили в бою с О'Мэлли»
Алджамейн Стерлинг: «Мне жаль Яна. Его ограбили»
Махачев занял третью строчку рейтинга бойцов UFC вне зависимости от категории
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тренер Порье: «Я никогда не видел Дастина таким заряженным»

Шон О'Мэлли: «Только что пересмотрел бой с Яном. Я победил»