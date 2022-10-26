Кормье заявил, что Петр Ян может покинуть UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) сообщил, что российский боец Петр Ян (16-4) может покинуть UFC.

«Петр Ян настолько разочарован судейским решением, что я слышал, что этот парень может рассмотреть предложения из других лиг. Потому что он не чувствует поддержки со стороны лиги. Это сумасшествие», — сказал Кормье на YouTube-канале ESPN MMA.

Ян проиграл Шону О'Мэлли (16-1) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ян проиграл второй поединок подряд. Всего на счету россиянина 16 побед и 4 поражения.