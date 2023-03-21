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Сегодня, 10:23

Кормье разочарован победой Гэтжи: «В топе дивизиона все те же парни»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что легкому дивизиону не хватает новых претендентов.

«То, что в рейтинге легкого веса в топе находятся одни и те же бойцы, — это настоящая проблема, — отметил Кормье на своем YouTube-канале. — Они уже дрались друг с другом, поэтому зритель может сказать: «Не, этот бой мы уже видели». Джастин закрыл дверь для бойца, который должен был прорваться в топ-5 и вдохнуть в дивизион новую жизнь. Теперь Физиев остался в стороне, и мы остались с теми же парнями».

Джастин Гэтжи (24-4) победил Рафаэля Физиева (12-2) решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

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