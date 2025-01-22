Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 18:40

Корнилов ответил на слова Вахаева о намерении избить его на ринге

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец ММА Кирилл Корнилов ответил на слова своего будущего соперника Мухумата Вахаева, пообещавшего его избить во время боя.

«Я не ждал, чтобы Мухумат дрался со мной в стойке. Стиль у него другой и видение поединка тоже. Жду, что он будет заходить в борьбу, пытаться перевести, а он не будет. Будет меня удивлять. Я выйду победителем», — сказал Корнилов MMA.Metaratings.ru.

Вахаев и Корнилов проведут бой в тяжелой весовой категории в турнире ACA 184, который состоится 22 февраля. В активе Вахаева 13 побед при 6 поражениях. На счету Корнилова 17 побед, 2 поражения и 1 ничья.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Кирилл Корнилов
Мухумат Вахаев
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Стубб назвал вероятные сроки урегулирования конфликта на Украине Трампом
МХЛ отстранила тренера «Реактора» на семь матчей за провокацию массовой драки
Промоутер Владимира Кличко заявил о желании боксера вернуться на ринг
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Популярное видео
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя