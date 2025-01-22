Корнилов ответил на слова Вахаева о намерении избить его на ринге

Российский боец ММА Кирилл Корнилов ответил на слова своего будущего соперника Мухумата Вахаева, пообещавшего его избить во время боя.

«Я не ждал, чтобы Мухумат дрался со мной в стойке. Стиль у него другой и видение поединка тоже. Жду, что он будет заходить в борьбу, пытаться перевести, а он не будет. Будет меня удивлять. Я выйду победителем», — сказал Корнилов MMA.Metaratings.ru.

Вахаев и Корнилов проведут бой в тяжелой весовой категории в турнире ACA 184, который состоится 22 февраля. В активе Вахаева 13 побед при 6 поражениях. На счету Корнилова 17 побед, 2 поражения и 1 ничья.