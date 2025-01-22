Корнилов ответил на слова Вахаева о намерении избить его на ринге

Сегодня, 18:40
Российский боец ММА Кирилл Корнилов ответил на слова своего будущего соперника Мухумата Вахаева, пообещавшего его избить во время боя.
«Я не ждал, чтобы Мухумат дрался со мной в стойке. Стиль у него другой и видение поединка тоже. Жду, что он будет заходить в борьбу, пытаться перевести, а он не будет. Будет меня удивлять. Я выйду победителем», — сказал Корнилов MMA.Metaratings.ru.
Вахаев и Корнилов проведут бой в тяжелой весовой категории в турнире ACA 184, который состоится 22 февраля. В активе Вахаева 13 побед при 6 поражениях. На счету Корнилова 17 побед, 2 поражения и 1 ничья.