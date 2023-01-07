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Сегодня, 17:41

Цзю — о Хабибе: «Вряд ли он уйдет из спорта»

Костя Цзю считает, что Хабиб Нурмагомедов не уйдет из спорта
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе Хабиба Нурмагомедова из индустрии ММА.

«Понятно, что он завершил карьеру бойца, но вряд ли он уйдет из спорта. Не думаю, что у него будет какое-то желание уйти. Зачем ему это делать? Ему еще сорока лет даже нет», — сказал Цзю «СЭ».

Ранее состоялось собрание бойцов команды Хабиба, где Нурмагомедов огласил важные новости, о чем сам он сообщил в соцсетях, не конкретизируя, что именно рассказал сокомандникам. Вскоре в СМИ появилась информация, что Хабиб завершит тренерскую карьеру и покинет индустрию ММА в целом.

Костя Цзю
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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