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Сегодня, 00:10

Коваленко единогласным решением судей победил Тарасова

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский боец Святослав Коваленко одержал победу в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По итогам трех раундов единогласным решением судей он победил соотечественника Артема Тарасова.

Таким образом, теперь на счету 29-летнего Коваленко 9 побед, 3 поражения и 1 ничья, а у 32-летнего Тарасова — 5 поражений и 8 побед.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира.

Видеотрансляция вечера доступна на телеканале РЕН ТВ. Также YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» показывает вечер единоборств в прямом эфире.

Артем Тарасов
ММА
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