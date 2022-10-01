Коваленко единогласным решением судей победил Тарасова

Российский боец Святослав Коваленко одержал победу в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По итогам трех раундов единогласным решением судей он победил соотечественника Артема Тарасова.

Таким образом, теперь на счету 29-летнего Коваленко 9 побед, 3 поражения и 1 ничья, а у 32-летнего Тарасова — 5 поражений и 8 побед.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира.

Видеотрансляция вечера доступна на телеканале РЕН ТВ. Также YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» показывает вечер единоборств в прямом эфире.