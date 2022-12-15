Коваленко: «В бою с Емельяненко будет драма, однозначно. Главное, чтоб она не со мной случилась»

Коваленко надеется, что в бою с Емельяненко не случится драмы

Блогер Святослав Коваленко поделился ожиданиями от предстоящего поединка в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» против звезды ММА Александра Емельяненко.

«Во всех моих боях драма была. Я не планировал никогда драму, но эта драма получалась. И вот интересно, какая же будет драма в этом бою. Главное, чтобы она не со мной случилась», — цитируют Коваленко «Известия».

Поединок Александра Емельяненко и Святослава Коваленко станет главным событие турнира. Встреча пройдет в формате «три раунда по три минуты». Поединок бойцов покажут в прямом эфире телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».