Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

15 декабря, 23:23

Коваленко: «В бою с Емельяненко будет драма, однозначно. Главное, чтоб она не со мной случилась»

Коваленко надеется, что в бою с Емельяненко не случится драмы
Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Блогер Святослав Коваленко поделился ожиданиями от предстоящего поединка в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» против звезды ММА Александра Емельяненко.

«Во всех моих боях драма была. Я не планировал никогда драму, но эта драма получалась. И вот интересно, какая же будет драма в этом бою. Главное, чтобы она не со мной случилась», — цитируют Коваленко «Известия».

Поединок Александра Емельяненко и Святослава Коваленко станет главным событие турнира. Встреча пройдет в формате «три раунда по три минуты». Поединок бойцов покажут в прямом эфире телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

Источник: https://iz.ru/1440952/2022-12-15/zvezdy-boitcovskogo-kluba-ren-tv-proveli-otkrytuiu-trenirovku
Александр Емельяненко
ММА
0
Читайте также
Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?
Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Ушедшему из РФ Siemens потребовались российские радиочастоты
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Емельяненко оказался на 26 килограммов тяжелее Коваленко

Емельяненко — Коваленко: время начала и где смотреть прямую трансляцию