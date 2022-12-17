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Сегодня, 04:04

Коваленко — о победе над Емельяненко: «Сначала брал у них интервью, а теперь — бью»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Блогер Святослав Коваленко поделился впечатлениями от победы над легендарным тяжеловесом Александром Емельяненко.

«Доволен, все круто, — сказал Коваленко после победы. — Брал интервью у спортсменов, никогда не занимался единоборствами, набрался опыта, в том числе, от тебя (обращается к Магомеду Исмаилову — Прим. «СЭ»), когда проводили с тобой спарринг. И начал теперь вас бить. Сначала брал у них интервью, а теперь — бью их».

Коваленко судейским решением победил Емельяненко в поединке по правилам ММА, но с ограничениями в партере. Бой состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Александр Емельяненко
ММА
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