Ковингтон хочет боя с Макгрегором: «Посмотрим, кто самый крутой человек на планете»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) заявил, что хочет подраться с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) после боя с чемпионом полусреднего веса Леоном Эдвардсом (21-3).

«Это большой бой, это то, что люди хотят видеть, — сказал Ковингтон Turning Points USA Chapter Leadership Summit. — Они хотят увидеть бой США против Ирландии, они хотят увидеть денежный бой. Этот бой продается, я думаю, что это самый большой бой, который UFC когда-либо могла сделать. Он (Макгрегор. — Прим. «СЭ») идеально подойдет после того, как я побью Леона «Руки-ножницы» Эдвардса этой осенью.

Конору будет что сказать, когда через пару месяцев я получу титул чемпиона в полусреднем весе. До следующей зимы мы с Конором встретимся и посмотрим, кто самый крутой человек на планете».

Ковингтон следующий бой должен провести против Эдвардса 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.