Ковингтон отказывается подписывать контракт на бой с Чимаевым

Поединок между представляющим Швецию уроженцем Чеченской Республики Хамзатом Чимаевым и американцем Колби Ковингтоном на турнире UFC может не состояться.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды Чимаева, Ковингтон отказывается подписывать контракт.

Планировалось, что бой Чимаев — Ковингтон пройдет в Лондоне в матче 2023 года.

Чимаеву 28 лет, на его счету 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА). В послужном списке 34-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения.