Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) жестко раскритиковал экс-чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1).

«Может ли Джонс стать чемпионом? Конечно же нет, я не уверен, что он сейчас даже побьет свою жену, — сказал «Хаос» в интервью Helen Yee Sports. — Этот парень жалок. Кто вообще поместил его в рейтинг pound-for-pound? Эти рейтинги составляют люди, которые ничего не добились в своей жизни.

Единственный человек, которого Джонс по-настоящему избивал последние три-четыре года — это его жена. Как сказал дядя Дана, Джонс — это самое большое просирание таланта в истории. Этот человек больше не должен драться, у него когнитивные нарушения из-за вечеринок, наркотиков и стероидов. Ему нужно привести свою жизнь в порядок, прежде чем думать о боях".