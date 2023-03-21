Колби Ковингтон: «Братья Джона Джонса заплатили Гану, чтобы он проиграл»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) считает, что Сирил Ган (11-2) слишком испугался экс-чемпиона в полутяжелом весе и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1).

«Это выглядело так, будто Сирил испугался, испугался момента, слишком большого давления. Может быть, братья Джона Джонса приехали во Францию и заплатили Сирилу, чтобы он проиграл, потому что, честно говоря, именно так это и выглядело», — сказал Ковингтон в интервью Джеймсу Линчу.

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.