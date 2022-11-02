Крис Сайборг назвала условие для реванша с Нуньес

Действующая чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг (26-2) считает, что ее матч-реванш против двойной чемпионки UFC в легчайшем и полулегком весе женского дивизиона Аманды Нуньес (22-5) состоится в том случае, если Нуньес уйдет из UFC.

«Вы называете ее [Нуньес] величайшей, но, черт возьми, у нее больше поражений, чем у меня, — сказала Сайборг в интервью Генри Сехудо. — Да, я проиграла ей, иногда такое случается. Просто был не мой день. Но история — это не один бой. Если Аманда уйдет из UFC, то мы можем провести матч-реванш. Если она продолжит выступать в UFC, то, скорее всего, реванш не состоится. UFC не любит платить бойцам».

Нуньес нанесла Сайборг второе поражение в карьере 29 декабря 2018 года на UFC 232 в Инглвуде, США. Нуньес победила нокаутом в первом раунде.