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Сегодня, 08:16

Крис Сайборг пришла на пресс-конференцию Федора: «Твои выступления мотивировали меня»

Давид Хачатрян
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Действующая чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг (26-2) посетила пресс-конференцию Федора Емельяненко (40-7), на которой сказала, что вдохновлялась боями «Последнего Императора».

«Привет, Федор, — сказала Сайборг. — Я хотела бы сказать, что я твоя большая фанатка. Я смотрела за твоими боями всю карьеру, как ты побеждал всех. Твои выступления мотивировали меня, и я желаю тебе всего самого наилучшего в следующей главе твоей жизни».

46-летний Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения от Райана Бейдера (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

Федор Емельяненко. Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора

Bellator (Беллатор)
Федор Емельяненко
ММА
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