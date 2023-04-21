Кривуша рассказал, что у Харитонова есть предложение от Bellator подраться в этом году

Тренер Сергея Харитонова Руслан Кривуша рассказал о планах своего подопечного.

«Я уезжал из Таиланда, а Сергей туда как раз прилетел и начал втягивающий сбор, пригласил хорошего тренера по ОФП. Он потихоньку набирает обороты. Есть несколько предложений, одно из них от Bellator подраться в этом году. Возможно, даже летом. Сергей на всякий случай начал тренироваться и входить в форму. В июне или июле мы начнем серьезный подготовительный сбор, будем знать информацию, какого числа и где будет поединок. Если сбор летом, то бой не раньше осени? Думаю, конец лета-осень», — приводит слова Кривуша «РБ Спорт».

Последний бой по ММА 42-летний Харитонов провел в январе 2022 года на турнире Eagle FC и победил техническим нокаутом Тайрона Спонга.