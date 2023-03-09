Крылов — Спэнн: когда бой UFC — дата и время начала

В ночь на воскресенье, 12 марта, в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 221. Все бои пройдут на арене «The Theater at Virgin Hotels».

В полутяжелом весе главного карда россиянин Никита Крылов проведет бой с американцем Джонатаном Мартинесом.

Основной кард начнется ориентировочно в 02.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир покажут федеральный спортивный телеканал, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru.

30-летний Крылов провел 17 боев в UFC и одержал 10 побед. В ММА у него статистика лучше: 29 побед и 9 поражений. На счету Спэнна 7 побед и 2 неудачи в UFC. В ММА — 21 победа и 2 поражения.