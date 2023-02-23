Крылов заявил, что более десяти человек помогали ему готовиться к бою к Спэнну

Боец UFC Никита Крылов, выступающий в тяжелом весе рассказал о тренировочном сборе в Кисловодске и спарринг-партнерах, которые помогали ему готовиться к поединку с Райаном Спэнном.

«У нас на сборах было порядка десяти человек, возможно, даже больше. Сергей Билостенный со мной постоянно на всех сборах, его можно даже не упоминать. Кирилл Корнилов провел полноценные две недели и здорово помог. Работать с ударниками такого класса и таких габаритов — это всегда полезный опыт. Помимо них приехали Ахмад Гасанов и Алан Макитов, два крепких парня, с которыми я и начал готовиться. Они подъехали к новому году. Также с нами был воспитанник моего тренера Валерия Николаевича Андреева Женя Котов, молодой парень, резкий и горячий, победитель первенства России в Союзе ММА. Также приезжал Александр Солдаткин — довольно тяжелый, но при этом подвижный и скоростной парень. Традиционно к моим сборам в Кисловодске присоединился Руслан Шидаков, мастер спорта международного класса по ММА, парень из Черкесска. Он был со своим товарищем Артуром, готовился к своим соревнованиям и помогал нам. Таким составом мы выполнили огромный объем работы. Можно отметить работу Алана Макитова, высокого базового боксера с ростом 195 см и весом под 110 кг. Он здорово бьет, хорошо передвигается. Его работа была похожа на работу Спэнна. Ахмад также отлично помог. В целом я не был обделен вниманием спарринг-партнеров на этих сборах, поэтому, думаю, что все прошло хорошо», — приводит слова Крылова MMA.Metaratings.ru.

Утром 26 февраля Никита Крылов в главном бою вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе сразится с американцем Райаном Спэнном. В последнем поединке Крылов победил швейцарца турецкого происхождения Волкана Эздемира.