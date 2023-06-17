Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:58

Крюков: «Резников — сильный борец, но он не смог навязать борьбу Вартаняну»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский боец ММА Кирилл Крюков оценил победу соотечественника Эдуарда Вартаняна в бою против казахстанца Артема Резникова в финале Гран-при ACA в легком весе.

«Бой был зрелищный за счет интенсивности. Темп был бешеный. И этот темп задавал Вартанян. Он вообще славится тем, что задает достаточно высокий темп поединкам. Но тот темп, который он задал вчера, это безумный темп. Бойцы работали без остановки. Соответственно, Резников, который сделал мало что в этом бою, сильный борец. Это все знают. Но здесь по факту он не смог ее навязать и близко. Да, были переводы, но Вартанян доминировал на высшем уровне. И Резникову надо отдать должное: он много терпел и принимал на себя. Лицо разбитое, что тоже добавляет зрелищности. Вартанян, конечно, же хорош, но и Резников помог ему сделать этот бой», — цитирует Крюкова Legalbet.

Бой между Вартаняном и Резниковым прошел 16 июня. В финале Гран-при АСА в легком весе россиянин одержал победу над казахстанцем техническим нокаутом в третьем раунде. На счету Вартаняна 25 побед и четыре поражения в ММА. В активе Резникова 6 поражений при 24 победах.

Источник: https://legalbet.ru/news/kryukov-reznikov-i-blizko-ne-smog-navyazat-vartanyanu/
ММА
0
Читайте также
Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча
Трусову и Щербакову оформили в резерв сборной России. Что это дает?
Политолог Вароли рассказал о злости элит США после заявления Путина о потерях ВСУ
Российские военные подорвали опорпункт ВСУ трофейным БТР
Экс-разведчик США заявил о замене украинских военных поляками в случае поражения ВСУ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Завуров — о возможном переходе Усмана Нурмагомедова в UFC: «Такого плана нет»