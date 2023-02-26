KSW 79: Де Фрис уничтожил Тодда Даффи и другие результаты турнира

В Либереце, Чехия, завершился турнир KSW 79, в главном бою которого чемпион лиги в тяжелом весе Филип Де Фрис (23-6) победил Тодда Даффи (9-4) в реванше техническим нокаутом в первом раунде.

Приводим результаты всех боев турнира.

Тяжелый вес: Филип Де Фрис (Англия) победил Тодда Даффи (США) — TKO, 1-й раунд.

Средний вес: Доминик Хамбургер (Чехия) победил Хорхе Буэно (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Тяжелый вес: Арек Вжосек (Польша) победил Томаша Можны (Словакия) — Единогласное решение судей.

Тяжелый вес: Михала Кита (Польша) победил Даниэля Омельянчука (Польша) — TKO, 3-й раунд.

Полусредний вес: Брайан Хуи (Нидерланды) победил Живко Стойменова (Болгария) — TKO, 1-й раунд.

Средний вес: Андреас Густафссон (Швеция) победил Дэвида Хосека (Чехия) — TKO, 1-й раунд.

Промежуточный вес: Рамзан Джембиев (Франция) победил Мурило Дельфино (Бразилия) — KO, 2-й раунд.

Промежуточный вес: Наталья Бачинская (Польша) победила Петру Касткову (Чехия) — Единогласное решение судей.

Средний вес: Матиас Вислай (Словакия) победил Фредерико Комуэнью (Чехия) — Единогласное решение судей.