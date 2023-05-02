Кудин оценил шансы Павловича завоевать чемпионский пояс UFC в тяжелом весе

Чемпион мира по кикбоксингу и экс-боец М-1 Алексей Кудин оценил шансы своего бывшего соперника Сергея Павловича завоевать чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

«Бои — это 50 на 50, поэтому все может быть. Если Серега поднажмет, он может стать чемпионом UFC, я уверен в нем. Мы с ним тренировались вместе, боролись, подались. У него физики где-то побольше, чем у меня. Он мощный, реально здоровый от природы пацан, поэтому все в его руках. Захочет, будет чемпионом», — приводит слова Кудина MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что Павлович и Кудин встречались в клетке в ноябре 2016 года на турнире Fight Nights Global 54. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Сергея единогласным решением судей.

Павлович последний поединок провел против Кертиса Блейдса в апреле этого года на турнире UFC Fight Night 222. В этом противостоянии техническим нокаутом в первом раунде победу одержал Сергей.