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Сегодня, 21:40

Кудин оценил шансы Павловича завоевать чемпионский пояс UFC в тяжелом весе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион мира по кикбоксингу и экс-боец М-1 Алексей Кудин оценил шансы своего бывшего соперника Сергея Павловича завоевать чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

«Бои — это 50 на 50, поэтому все может быть. Если Серега поднажмет, он может стать чемпионом UFC, я уверен в нем. Мы с ним тренировались вместе, боролись, подались. У него физики где-то побольше, чем у меня. Он мощный, реально здоровый от природы пацан, поэтому все в его руках. Захочет, будет чемпионом», — приводит слова Кудина MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что Павлович и Кудин встречались в клетке в ноябре 2016 года на турнире Fight Nights Global 54. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Сергея единогласным решением судей.

Павлович последний поединок провел против Кертиса Блейдса в апреле этого года на турнире UFC Fight Night 222. В этом противостоянии техническим нокаутом в первом раунде победу одержал Сергей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-mira-po-kikboksingu-kudin-esli-pavlovich-podnazhmet-on-mozhet-stat-chempionom-ufc-247923/
Алексей Кудин
Сергей Павлович
UFC
ММА
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