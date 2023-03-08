Кудин: «Александр Емельяненко мотивирует меня не стать таким, как он»

Чемпион мира по кикбосингу Алексей Кудин поделился мыслями о форме российского бойца ММА Александра Емельяненко.

«Мне кажется, Александр Емельяненко вообще не готовится к своим поединкам, ведет неправильный образ жизни. Может быть, выпивает, ходит на ночные дискотеки. Я вижу в нем спад, хотя считал его очень талантливым бойцом. Расстраивает ли меня это? Наоборот, мотивирует. Мотивирует не стать таким, а тренироваться в 45 лет. И, если позволит здоровье, в 50 лет выйти и боксировать, показав пример молодым», — приводит Metaratings.ru слова Кудина.

Также он ответил на вопрос, стоит ли Емельяненко продолжать карьеру.

«Все в его руках. Если Емельяненко захочет, то он может потренироваться год, восстановиться, уйти от мирских утех и гулянок. Просто уехать на хорошие длительные сборы и выйти абсолютно новым человеком. Я всегда вижу в людях хорошее, пока они не докажут обратное», — добавил Кудин.

Последний бой Емельяненко провел против блогера Святослава Коваленко в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В этом поединке он потерпел поражение.