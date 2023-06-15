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Сегодня, 16:07

Кудряшов назвал Окампо очень удобным соперник для Тима Цзю

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боксер-тяжеловес Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка между австралийцем Тимофеем Цзю и мексиканцем Карлосом Окампо.

«В этом поединке все понятно. Не нужно быть экспертом, чтобы знать, что стили делают бои. Цзю идет вперед и перемалывает своих соперников. Удары накапливаются. Карлос Окампо пытается работать на встречных курсах и с низко опущенными руками вступает в размены. Для Тима это очень удобный товарищ. Я не вижу, за счет чего Окампо может выиграть у Цзю. Нет разовой «банки», нет невероятного движения на ногах, которые могут нивелировать напор. Поэтому мексиканец проиграет, и проиграет досрочно», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Цзю подерется с Окампо 18 июня в Австралии.

Цзю в прошлом бою нокаутировал Тони Харрисона (29-4) в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе. Бой состоялся 12 марта в Сиднее, Австралия.

Окампо прошлый бой проиграл Себастьяну Фундоре (20-1) единогласным решением судей (111-117, 110-118, 109-119). Бой состоялся 8 октября 2022-го в Карсоне, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kudryashov-okampo-ochen-udobnyi-sopernik-dlya-tima-czyu-258913/
Бокс
Тим Цзю
ММА
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