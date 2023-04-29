Кудряшов ответил Исмаилову: «Принимай мои условия и бей меня в квадрате ринга»

Российский боксер-тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о желании бойца ММА Магомеда Исмаилова провести с ним поединок по правилам бокса.

«Я могу сейчас сделать и 90 кг, но не буду этого делать. Хотят драться со мной, пусть дерутся на моих условиях. Зачем я буду бегать... Кто в боксе Магомед? Хочешь выступать по боксу, принимай мои условия и бей меня в квадрате ринга, а так это только одни разговоры», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Исмаилов впервые заявил о желании провести поединок с Кудряшовым после победы над Вагабом Вагабовым. Однако условием Магомеда было то, что Дмитрий не должен весить более 93 кг.