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Сегодня, 13:55

Кудряшов: «Дацик побеждает всех, но Джонсон может стать проблемой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов считает, что американский боксер Кевин Джонсон может доставить проблемы россиянину Вячеславу Дацику в предстоящем бою на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Дацик набрал сейчас ход и побеждает всех просто на своем пути, но Кевин Джонсон может стать проблемой, потому что это реальный боксер, и он составлял конкуренцию бойцам более высокого уровня», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет на арене «Динамо» в Москве. Прямую трансляцию турнира смотрите в прямом эфире РЕН ТВ вечером 31 марта.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1086518-kudriashov-schitaet-chto-dzhonson-dostavit-problem-datsiku
Вячеслав Дацик
ММА
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