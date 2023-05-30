Кудряшов считает, что Усик нокаутирует Дюбуа

Российский боксер-тяжеловес Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«Дюбуа до своих падений в поединке с Кевином Лереной производил впечатление опасного тяжа. Сейчас опасен ли он для Усика? Мне так не кажется. Я точно не буду ждать бой с интересом. Усик на классе его разберет. Не стал ждать от Дюбуа страшного лаки-панча. Тем более не думаю, что тоннаж ударов Лерены страшно превышает силу ударов Усика. Поэтому для меня здесь будет досрочное поражение Дюбуа», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

12 августа во Вроцлаве (Польша) чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в тяжелом весе Александр Усик встретится с обязательным претендентом по линии WBА Даниэлем Дюбуа. В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 нокаутом) без единого поражения. 25-летний Дюбуа одержал 19 побед (17 нокаутом). В его пассиве есть 1 поражение.