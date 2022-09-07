Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

7 сентября, 15:13

Кудряшов считает, что Вагабов победит Николсона

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился прогнозом на поединок между Вагабом Вагабовым и Алексом Николсоном, который состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Вагаб не из библиотеки пришел в единоборства. Я думаю, что у него есть шансы провести с американцем выступательную работу. Если поединок по правилам ММА, то это территория Вагабова и Николсону будет непросто, даже если он плохой парень. Клетка закроется, в ней останутся только Вагаб, его соперник и судья. Поэтому никто ему не поможет. Честно, я не видел американца в деле, но кажется, что Вагаб сейчас на подъеме», — приводит РЕН ТВ слова Кудряшова.

Бой между Вагабовым и Николсоном станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 30 сентября. Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1020697-kudriashov-predrek-pobedu-vagabova-v-boiu-protiv-nikolsona
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ди Кирико объявил о завершении карьеры после поражения от Копылова

Глухов ответил Газаеву: «Откуда у него столько гонора и понтов?»