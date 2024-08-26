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Сегодня, 19:10

Кудряшов заявил, что Гончаров много кому составит конкуренцию в медийных боксерских боях

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов оценил перспективы чемпиона АСА в тяжелом весе Евгения Гончарова в боксерских поединках.

«Каждый должен заниматься своим делом. Боксеры должны боксировать, борцы должны бороться. Какие перспективы? В медийных боях он может составить конкуренцию много кому. Гончаров большой и сильный, хорошо бьет. Мне было бы интересно посмотреть на него в боксе«, — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.

16 августа на турнире АСА 178 Евгений Гончаров одержал победу единогласным решением судей над Адамом Богатыревым и сохранил звание чемпиона АСА в тяжелом весе.

Источник: MMA.Metaratings
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