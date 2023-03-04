Кудряшов заявил, что хотел бы посмотреть на Гассиева в бою с Кузьминым

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов поделился впечатлениями от поединка Мурата Гассиева с Майком Балогуном и назвал соперника для конкурентного боя.

«В данной ситуации это нормальная история. Мурат возвращается после травмы. Ему нужно пройти тренировочный лагерь, это была примерка после всех травм. Он должен понять, как работает его организм. Сейчас можно говорить о более интересных соперниках для зрителей. В России и на постсоветском пространстве есть более сильные боксеры, чем Балогун. Но не факт, что все они готовы драться с Гассиевым и жертвовать нулями в графе поражений. Я бы хотел посмотреть бой Мурата с Сергеем Кузьминым. Уверен, что команда Кузьмина не отказалась бы. С ними можно договориться без проблем. Это было бы конкурентное и смотрибельное зрелище, чем привезенный Балогун. Мне не поступали предложения по бою с Гассиевым, я уже выпал из обоймы действующих спортсменов. Что-то провожу, боксирую, но это для себя в первую очередь. Если у Мурата есть чемпионские амбиции, нужны соперники другого калибра. Нужны имена в тяжелом весе», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

3 марта на турнире в Ереване российский боксер Мурат Гассиев победил нокаутом во втором раунде небитого американца Майка Балогуна и завоевал вакантный пояс WBA Intercontinental в тяжелом весе.