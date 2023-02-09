Куинтон Джексон рассказал, почему Джон Джонс — самый грязный боец MMA

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтон «Рэмпейдж» Джексон считает, что экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) всегда выбрасывал удары на грани фола.

«Джон Джонс — великий боец, но даже если бы сейчас он стоял здесь, я бы все равно сказал: он самый грязный боец, — приводит слова Джексона издание BJ Penn. — Если ты ведешь бой, он ткнет тебе в глаз. Если ты идешь вперед и забираешь инициативу, он ударит по твоему колену.

Я считаю, что этот удар в колено, когда он бьет тебя прямо по коленной чашечке, должен быть запрещен. Мое колено до сих пор повреждено, потому что он отбил его. Такими приемами можно закончить карьеру человека. Вспомните все эти крученые удары локтями, которые он делал вначале. Куда они попадали? Помните? В затылки. Это против правил. Джон Джонс — самый грязный боец».

Джексон проиграл Джонсу сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся в 2011 году на UFC 135.