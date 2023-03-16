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Сегодня, 15:01

Куинтон Джексон: «Джон Джонс принимал стероиды около 30 раз»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтон «Рэмпейдж» Джексон (38-14) уверен, что экс-чемпион в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) много раз принимал стероиды.

«Я уже побеждал бойцов, принимавших стероиды, так что меня это не беспокоит, — сказал Джексон в подкасте Пэдди Пимблетта. — Я не думаю, что стероиды действительно выигрывают бои. Я думаю, что они помогают, но я не думаю, что они выигрывают. Например, Джон Джонс [принимал] стероиды около 30 раз, был бы он все тем же Джоном Джонсом без них? Да, просто он, наверное, выглядел бы по-другому».

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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