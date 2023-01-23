Кунченко встретится с Тиабо в турнире RCC 14 в Тюмени 11 февраля

11 февраля в международном турнире по смешанным единоборствам RCC 14 пройдет поединок между россиянином Алексеем Кунченко и бразильцем Глейсоном Тиабо.

Турнир пройдет в спортивном комплексе «Центральный» и объединит в карде 14 поединков. Кроме Кунченко в рамках шоу выступят известные тюменские бойцы Тимур Нагибин и Роман Мухаммедшин и еще девять восходящих звезд смешанных единоборств.

Тибао входит в сотню лучших бойцов мира 37-16.

Кунченко (20-4) в феврале 2021 года подписал контракт с PFL на пять поединков. 38-летний спортсмен провел в UFC четыре боя, два из которых выиграл.