Кунченко встретится с Тиабо в турнире RCC 14 в Тюмени 11 февраля

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11 февраля в международном турнире по смешанным единоборствам RCC 14 пройдет поединок между россиянином Алексеем Кунченко и бразильцем Глейсоном Тиабо.
Турнир пройдет в спортивном комплексе «Центральный» и объединит в карде 14 поединков. Кроме Кунченко в рамках шоу выступят известные тюменские бойцы Тимур Нагибин и Роман Мухаммедшин и еще девять восходящих звезд смешанных единоборств.
Тибао входит в сотню лучших бойцов мира 37-16.
Кунченко (20-4) в феврале 2021 года подписал контракт с PFL на пять поединков. 38-летний спортсмен провел в UFC четыре боя, два из которых выиграл.