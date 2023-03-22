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Сегодня, 11:18

Куницкая о предстоящем поединке с Холли Холм: «Я не жду легкого боя»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Боец UFC Яна Куницкая рассказала, чего ждет от своего поединка с Холли Холм.

«У Холли Холм огромное количество боев, и не только в MMA. Я не помню никого из девушек в UFC, кто после 40 лет выигрывал поединки. Холли в потрясающей форме, на ней возраст вообще никак не сказывается. Холм проиграла последний бой, но на самом деле это очень спорное поражение. Было видно, что она хорошо себя чувствует. После того боя у нее была череда травм и из-за этого был простой.
По себе могу сказать, что я превосходно себя чувствую, а как будет готова она- посмотрим, но я не жду легкого боя. У меня был простой примерно год. Пока я не тренировалась — все травмы залечились, я стала голодной до боев. Главное для меня — контролировать себя, свои эмоции и соблюдать план на бой. Если все получится, то поединок пройдет хорошо», — приводит «Спорт день за днем» слова Куницкой.

Поединок Куницкой и Холм пройдет в ночь с 25 на 26 марта на UFC on ESPN 43 и станет со-главным боем турнира.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/boets-ufc-yana-kunitskaya-o-poedinke-s-kholli-kholm-ya-ne-zhdu-legkogo-boya
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