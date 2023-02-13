Куницкая заявила, что Емельяненко ушел слишком поздно

Российский боец UFC Яна Куницкая прокомментировала итоги боя Федора Емельяненко с Райаном Бейдером и выразила мнение, что россиянину стоило провести бой с соперником своего возраста.

«Этот поединок мы смотрели. Федор — любимый боец Тиаго. Конечно, все было очень ожидаемо. На мой взгляд, поздно он ушел. Понятно, что хочется еще выступать, но 46 лет — это очень-очень поздно. Хотелось бы, конечно, чтобы Bellator сделал ему последний поединок с такой же легендой, с кем-то близким по возрасту, но этот бой был неконкурентным. Непонятно, какая цель этим преследовалась. Можно было сделать бой с таким же популярным бойцом, близким к завершению карьеры, чтобы Федор ушел на более высокой ноте. Конечно, очень двоякое чувство осталось. Наверное, он думал, что сможет конкуренцию составить, но в таком возрасте нужно адекватно смотреть на вещи. Тем более это второй их поединок, и в первом он также проиграл. Думаю, у каждого спортсмена есть желание доказать что-то самому себе, а после проигранных поединков взять реванш. С этой стороны я его понимаю. Это его личное решение, но оно никак не сказывается на том, что он легенда. Я думаю, ни у одного человека нет никаких сомнений в этом. Этот поединок никак не повлиял на его статус», — приводит слова Куницкой MMA.Metaratings.ru.

5 февраля в Лос-Анджелесе на турнире Bellator 290 Федор Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру, после чего объявил о завершении карьеры.