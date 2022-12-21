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Сегодня, 14:38

Тренер Нганну: «В 2023-м Франсиса ждут большие свершения»

Купер уверен, что Нганну вернется в октагон в 2023-м в лучшей форме
Давид Хачатрян
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Тренер чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) Дьюи Купер уверен, что камерунец вернется в октагон в 2023-м в лучшей форме за свою карьеру.

«Новая версия Франсиса будет лучше той, что вы видели в последний раз. Это будет нечто грандиозное, — сказал Купер в интервью Гарри Кеттлу. — Мы ожидаем, что Франсис будет лучше, сильнее, атлетичнее. В 2023 году нас ждут большие свершения».

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (11-1) 22 января в турнире UFC 270 в Анахайме, США. На данный момент камерунец восстанавливается после операции на колене.

Франсис Нганну
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