Паредес: «Мы сняли Месси с пьедестала и стали воспринимать как одного из нас. Ему стало очень комфортно в сборной»

Полузащитник сборной Аргентины и «Ювентуса» Леандро Паредес рассказал, почему форварду национальной команды и «ПСЖ» Лионелю Месси стало комфортнее на ЧМ-2022.

«Мы сняли Лео с пьедестала и стали относиться к нему как к одному из нас. Из-за этого он почувствовал себя очень комфортно. Это стало ключевым моментом для роста команды. Это самое важное из того, что у нас есть. Из-за этого нам покорилось столько достижений. В этом велика заслуга тренера. За Аргентину играют не просто отличные игроки — это еще и прекрасные люди», — приводит слова Паредеса TyC Sports.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец сыграл за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.

В 2022 году Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. За семь матчей на турнире он забил семь голов и сделал три результативные передачи.