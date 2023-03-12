Резников: «Двалишвили перенял стиль Хабиба»

Легковес ACA Артем Резников (19-6) удивился сумасшедшей выносливостью Мераба Двалишвили (16-4) в бою с экс-чемпионом легчайшего дивизиона UFC Петром Яном (16-5).

«Любой проход в ногу забирает энергию. Тебе после ударки надо схватить, приложить физику, и у тебя может не получиться. Многие борцы после двух-трех неудачных проходов думают: «Зачем мне тратить столько энергии, ведь не получается», и начинают работать в стойке, — отметил Резников «СЭ». — Взять Ислама Махачева. Он мало проходил в ноги, а Мераб просто взял стиль Хабиба. Он постоянно проходит в ноги. Как сказал Хабиб: «Если вы меня один, два, три раза законтрите, в четвертый раз я положу вас на канвас». Тоже самое и у Мераба.

Было сумасшедшее давление [со стороны Двалишвили]. Что меня удивило, так это его работа ногами. Работа ногами очень затратная, особенно в голову, но он по три-четыре раза подряд бил ногой в голову и не уставал, и еще проходил в ноги, а после неудачного прохода в ноги вставал, бил в стойке и опять проходил. Как он так пять раундов отработал в таком темпе? Для меня это дико. Даже Петр устал».

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.