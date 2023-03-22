Рафаэль Физиев: «Я провел тупой бой против Гэтжи. План был использовать мой IQ»

Топовый легковес UFC Рафаэль Физиев поделился мнением о поражении Джастину Гэтжи.

«Дерьмовый бой я провел, — сказал Физиев на шоу The MMA Hour. — Мне не понравился бой. Я принимал тупые решения. Много тупых решений, я играл в его игру. Дрался так... хотел устроить безумие. План был использовать мой IQ. То, как он это сделал, он играл в игру, а я дрался. Это не было планом. Может быть, я поддался эмоциям, может быть, я все еще молодой и глупый. Думал ли перед объявлением решения, что я выиграл? Нет. Я профессиональный боец, я знаю, когда проиграл, когда выиграл. В последнем раунде я слишком много пропустил, слишком много джебов. Но я не проиграл этот раунд 10-8, это перебор (смеется). Я не расстроен этим боем, зрителям он понравился, заставить пятиться такого бойца как Джастин Гэтжи... Со здоровьем все хорошо. Лицо только немного в беде (смеется). Пара швов. Но мне понравилась эта фотка, где у меня все лицо в крови».

19 марта Физиев проиграл Гэтжи решением большинства на турнире UFC 286 в Лондоне.