Леон Эдвардс — Камару Усман: смотреть прямую трансляцию боя UFC 286

В ночь с 18 на 19 марта в Лондоне (Великобритания) на стадионе «O2 Arena» состоится турнир UFC 286, главным поединком которого станет бой за чемпионский пояс в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

31-летний Эдвардс — действующий чемпион, он будет проводить первую защиту пояса. Британец завоевал титул благодаря победе над 35-летним Усманом в августе 2022 года. До этого Усман пять раз успешно защищал чемпионство.

Видеотрансляция вечера единоборств UFC 286 в прямом эфире будет доступна на каналах matchtv.ru и «Матч Боец». Она начнется в 22.30 по московскому времени 18 марта.

Бой Эдвардса и Усмана начнется не ранее 2.00 по московскому времени 19 марта.