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Сегодня, 09:26

Леон Эдвардс назвал дату и имя своего следующего соперника

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) заявил, что он подерется осенью либо в Нью-Йорке, либо в Абу-Даби.

«Я в порядке, сейчас я снова тренируюсь, — сказал Эдвардс в интервью ESPN. — Я снова в зале, мое тело чувствует себя хорошо, надеюсь вернуться в строй в октябре-ноябре. Думаю, что соперником будет Колби [Ковингтон], так что все в порядке. Я бы предпочел, чтобы бой состоялся в Абу-Даби, потому что это ближе к дому.

Но и Нью-Йорк, Медисон-сквер-гарден — легендарная арена. Так что было бы неплохо провести бой там, так что, честно говоря, или-или. В Нью-Йорке много ямайцев, я бы с удовольствием выступил и там. Любой из вариантов был бы для меня хорош".

Эдвардс победил Камару Усмана (20-3) в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.
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