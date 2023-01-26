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Сегодня, 12:12

Леон Эдвардс: «Ставлю на победу Джонса в бою с Ганом»

Леон Эдвардс считает, что Джонс победит Гана
Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (20-3) видит бывшего чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) победителем в поединке с Сирилом Ганом (11-1).

«Мне не терпится увидеть, как он выступит в тяжелом весе, — сказал Эдвардс GiveMeSport. — Он величайший полутяжеловес в истории, он дважды завоевывал титул чемпиона. Поэтому он поступил правильно, решив подняться в тяжелый вес. Я предполагаю, что его бой с Ганом будет потрясающим. Я, опираясь на выступления Джонса в полутяжелом весе, поставлю на его победу».

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Леон Эдвардс
Сирил Ган
ММА
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