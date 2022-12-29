Ли Цзинлян подписал контракт с Али Абдель-Азизом

15-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Ли Цзинлян (19-8) подписал контракт с агентством Dominance MMA, которое возглавляет Али Абдель-Азиз и Ризван Магомедов. Об этом сообщается в соцсетях агентства.

Цзинлян в прошлом бою проиграл Даниэлю Родригесу (17-3) спорным раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28) на UFC 279. Турнир состоялся 10 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Ранее с Dominance MMA контракт подписал известный российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (17-0).