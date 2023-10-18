Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 19:50

Лиана Джоджуа испытывает жалость к девушкам-бойцам, которые зарабатывают на эротическом контенте

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший боец UFC Лиана Джоджуа призналась, что испытывает жалость, когда девушки-бойцы публикуют фото и видео эротического характера.

«Некоторых девушек мне жалко. Я бы посоветовала многим не влезать в этот бизнес. Сначала кажется, что ты зарабатываешь деньги легким способом, а затем все начинает усложняться. Одинаковых фотографий становится недостаточно. Приходится делать их все более интимными. Смотрю, с чего начинала и до чего дошла Пейдж Ванзант. Она подсела на легкие деньги, зарабатывала их. Этот контент приелся. Нужен уже более откровенный. И она уже начала зачастую постить порнографию. Это морально убивает. Я соболезную», — цитирует Джоджуа MMA.Metaratings.ru.

Пейдж Ванзант: «За 24 часа на OnlyFans я заработала больше денег, чем за всю карьеру бойца»

Источник: MMA.Metaratings.ru
Лиана Джоджуа
Пейдж Ванзант
UFC
ММА
3
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Чикунова едет за золотом в Дурбан, в Казани ожидается около 50 стран. Что ждать от Игр БРИКС
Тренерам запретили пускать на лед фигуриста Ангелопола
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тактаров в 2024 году может провести бой с представителем мексиканцев, напавших на него в январе 2022