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Сегодня, 12:40

Лиана Джоджуа: «После Москвы трудно привыкнуть к городам, которые меньше развиты»

Лиана Джоджуа рассказал, какой город считает самым лучшим
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший боец UFC Лиана Джоджуа в ходе чата с болельщиками в соцсетях ответила на вопрос, какой город считает самым лучшим.

— Самый лучший город, не считая грузинских?

— Я думаю, Москва. Еще Париж и Токио понравились. Но удобнее во всем все же Москва. После жизни тут трудно привыкнуть к городам, которые меньше развиты.

— А как же Нью-Йорк?

— У Нью-Йорка свой шарм, конечно. Но он не совсем такой, как вы представляете.

20 мая прошлго года Джоджуа проиграла Дарье Железняковой единогласным решением на турнире Ares FC 6.

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