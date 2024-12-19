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Сегодня, 11:00

Лига NFL пригласила Федора Емельяненко на бой Александра

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент лиги NFL Гилани Калиматов сообщил, что пригласил Федора Емельяненко на бой Александра Емельяненко.

«Мы приглашаем Федора Емельяненко на наш турнир и на поединок Александра. Я уверен, что мы — те люди, которые смогли бы вновь объединить семью, вернуть их былые добрые отношения. Сейчас то время, когда люди должны быть добрее друг к другу, когда необходимо сплочение и дружба. Мы также направим Федору наше приглашение в личном формате», — приводит слова Калиматова пресс-служба лиги.

Емельяненко проведет бой в лиге NFL 21 декабря в Ингушетии. Имя соперника пока неизвестно. 43-летний Александр не проводил официальных боев по правилам MMA с 2021 года, когда на турнире AMC Fight Nights 106 уступил удушающим приемом в первом раунде бразильцу Марсио Сантосу.

Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
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