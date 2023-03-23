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Сегодня, 10:28

Лига Нурмагомедова взяла паузу в проведении турниров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что лига взяла паузу в проведении турниров, дальнейший календарь соревнований не определен.

«У нас пауза. Хабиб Нурмагомедов решил отдохнуть от всего этого. Конечно, без Хабиба сложно что-то проводить и делать, он шел вперед как локомотив. Мы соберемся, может быть, посмотрим, как делать это все без Хабиба. У нас есть чемпион Ислам Махачев, есть чемпион Усман Нурмагомедов. С ребятами поговорю, может быть, они захотят как-то поддержать лигу, ездить на турниры. Когда они приезжают, появляются заинтересованные люди, партнеры, телевидение. Попробуем как распределить, чтобы вся нагрузка не шла на Хабиба», — приводит слова Завурова ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов приобрел организацию Eagle FC в 2020 году. В том же году он завершил карьеру бойца в статусе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Также Нурмагомедов владеет футбольным агентством.

Источник: https://tass.ru/sport/17346389
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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