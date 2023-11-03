Бывший чемпион Hardcore Ишимбаев выступит в соглавном бою TOP DOG 25

Лига кулачных боев TOP DOG объявила имена участников соглавного боя турнира TOP DOG 25, который состоится 18 ноября в Уфе.

Бывший чемпион лиги Hardcore Ильнар «Хантер» Ишимбаев встретится с экс-бойцом М-1 Магомедом «Черной Коброй» Магомедовым (12 побед и 4 поражения в ММА; 1 победа, 1 ничья и 1 поражение в боях на голых кулаках), который долгое время занимался единоборствами под руководством Абдулманапа Нурмагомедова.

В главном событии вечера состоится реванш между чемпионом в среднем весе Наимом «Самураем» Давудовым (5 побед и 1 поражение) против участника Олимпийских игр по боксу в составе сборной Германии Сержа «Баварского снайпера» Михеля (1 победа и 0 поражений).

Наим «Самурай» Давудов и Ильнар «Хантер» Ишимбаев на этом турнире представляют родную Уфу.